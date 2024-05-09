Дарья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1781 ст.
Муж: Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Сидор Иванович
Отец ребёнка: Иван Леонтьев
Ачи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно