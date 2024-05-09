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Дарья Иванова

Место рождения

Елантово, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Около 1791 г.р.

Добавил:

НН
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Елантово, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.01.1781 ст.

Муж: Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Сидор Иванович

Отец ребёнка: Иван Леонтьев

Ачи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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