Филатова Екатерина Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Екатерина Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1897 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1914 ст.

Дочь: Филатова Иульяна Игнатовна

Отец ребёнка: Филатов Игнат Гаврилович

Место жительства
1914
Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Игнат Гаврилович

Смерть
После 1914
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