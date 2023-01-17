Филатова Екатерина Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1914 ст.
Дочь: Филатова Иульяна Игнатовна
Отец ребёнка: Филатов Игнат Гаврилович
Место жительства
1914
Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1914