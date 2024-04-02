(Рекшинская) Татьяна
Место рожденияг. Нижний Новгород
Дата рождения01.06.1910
Дата смерти10.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1910
Отец: Рекшинский Петр
г. Нижний Новгород
Образование
По 1928
Канавинская школа им Тимирязева
среднее
Работа или профессия
С 1929 по 1933
завод им Воробьева
Образование
С 1931 по 1936
Нижегородский механико-машиностроительный институт
высшее (вечернее отделение) | специальность по холодной оработки металлов
Работа или профессия
С 1934 по 1936
Горьковский автозавод
конструктор в отделе главного механика
Работа или профессия
С 1936 по 1946
ГАЗ
инженер шлифовальной группы в лаборатории резания
Работа или профессия
С 1946 по 1970
Московский завод малолитражных автомобилей
начальник лаборатории резания
Смерть
10.05.1985
Киев
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва