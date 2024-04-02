(Рекшинская) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рекшинская) Татьяна

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Место рождения

г. Нижний Новгород

Дата рождения

01.06.1910

Дата смерти

10.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1910

Отец: Рекшинский Петр

Мать: Рекшинская Прасковья Андреевна

г. Нижний Новгород
Образование
По 1928
Канавинская школа им Тимирязева
среднее
Работа или профессия
С 1929 по 1933
завод им Воробьева
Образование
С 1931 по 1936
Нижегородский механико-машиностроительный институт
высшее (вечернее отделение) | специальность по холодной оработки металлов
Работа или профессия
С 1934 по 1936
Горьковский автозавод
конструктор в отделе главного механика
Работа или профессия
С 1936 по 1946
ГАЗ
инженер шлифовальной группы в лаборатории резания
Работа или профессия
С 1946 по 1970
Московский завод малолитражных автомобилей
начальник лаборатории резания
Смерть
10.05.1985
Киев
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва
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