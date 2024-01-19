Политдзян Валерий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политдзян Валерий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1957

Отец: Политдзян Юрий Александрович

Мать: Политдзян Александра Михеевна

Рождение ребёнка
23.06.1978

Сын: Политдзян Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Политдзян Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Политдзян Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
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