Политдзян Валерий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1957
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1957
Рождение ребёнка
23.06.1978
Сын: Политдзян Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Политдзян Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Политдзян Татьяна Ивановна
Москва, город федерального значения Москва