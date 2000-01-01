Вагазов Гульсулу — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагазов Гульсулу

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Вагазов Фарит

Отец ребёнка: Вагазов Алмас

Рождение ребёнка
1946

Сын: Вагазов Вадим

Отец ребёнка: Вагазов Алмас

Рождение ребёнка
1949

Сын: Вагазов Барый

Отец ребёнка: Вагазов Алмас

Рождение ребёнка
1951

Сын: Вагазов Шафкат

Отец ребёнка: Вагазов Алмас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагазов Алмас

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