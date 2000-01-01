Вагазов Гульсулу
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Сын: Вагазов Фарит
Отец ребёнка: Вагазов Алмас
Рождение ребёнка
1946
Сын: Вагазов Вадим
Отец ребёнка: Вагазов Алмас
Рождение ребёнка
1949
Сын: Вагазов Барый
Отец ребёнка: Вагазов Алмас
Рождение ребёнка
1951
Сын: Вагазов Шафкат
Отец ребёнка: Вагазов Алмас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вагазов Алмас