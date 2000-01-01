Плохова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1822 и 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1823
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844
Сын: Плохов Илларион
Отец ребёнка: Плохов Семён
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Дочь: Рукавишникова Евдокия
Отец ребёнка: Плохов Семён
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Сын: Плохов Михаил
Отец ребёнка: Плохов Семён
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1854
Сын: Плохов-Васильев Пётр
Отец ребёнка: Плохов Семён
Рождение ребёнка
Между 1856 и 1857
Сын: Плохов Иван
Отец ребёнка: Плохов Семён
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Плохов Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плохов Семён
Смерть
Неизвестно