Плохова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1822 и 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1816 и 1817 г.р.

Дети

Между 1843 и 1844 г.р.
Между 1847 и 1848 г.р.
Между 1848 и 1849 г.р.
Между 1853 и 1854 г.р.
Между 1856 и 1857 г.р.
Между 1859 и 1860 г.р.

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1823

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844

Сын: Плохов Илларион

Отец ребёнка: Плохов Семён

Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Дочь: Рукавишникова Евдокия

Отец ребёнка: Плохов Семён

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Сын: Плохов Михаил

Отец ребёнка: Плохов Семён

Рождение ребёнка
Между 1853 и 1854

Сын: Плохов-Васильев Пётр

Отец ребёнка: Плохов Семён

Рождение ребёнка
Между 1856 и 1857

Сын: Плохов Иван

Отец ребёнка: Плохов Семён

Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Плохов Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плохов Семён

Смерть
Неизвестно
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