Гондурова (Обознова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гондурова (Обознова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

20.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1949

Отец: Обознов Николай Иванович

Мать: Фадеева Раиса Сергеевна

Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Образование
01.09.1957
Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Поступление в "Чаадаевскую среднюю школу с производственным обучением"
Образование
15.06.1965
Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Окончание восьмилетнего обучения в "Чаадаевской средней школе с производственным обучением"
Вступление в партию
07.05.1967
Муром, округ Муром, Владимирская область
Вступление во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи
Образование
29.06.1967
Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Окончание полного курса обучения в "Чаадаевской средней школе с производственным обучением"
Бракосочетание
05.11.1968

Муж: Гондуров Владимир Иванович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.08.1969

Сын: Гондуров Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Гондуров Владимир Иванович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Развод
01.02.1978

Муж: Гондуров Владимир Иванович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Вступление в партию
28.10.1983
Муром, округ Муром, Владимирская область
Вступление в профсоюз рабочих Машиностроения Муромского завода им. Орджоникидзе
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уколов Юрий Яковлевич

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