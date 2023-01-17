Гондурова (Обознова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.10.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1949
Отец: Обознов Николай Иванович
Мать: Фадеева Раиса Сергеевна
Образование
01.09.1957
Поступление в "Чаадаевскую среднюю школу с производственным обучением"
Образование
15.06.1965
Окончание восьмилетнего обучения в "Чаадаевской средней школе с производственным обучением"
Вступление в партию
07.05.1967
Вступление во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи
Образование
29.06.1967
Окончание полного курса обучения в "Чаадаевской средней школе с производственным обучением"
Бракосочетание
05.11.1968
Рождение ребёнка
16.08.1969
Сын: Гондуров Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Гондуров Владимир Иванович
Развод
01.02.1978
Вступление в партию
28.10.1983
Вступление в профсоюз рабочих Машиностроения Муромского завода им. Орджоникидзе
Бракосочетание
Неизвестно