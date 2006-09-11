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Медянцев Глеб Дмитриевич
Медянцев Глеб Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.09.2006
Пол
Мужской
Отец
Медянцев Дмитрий Вадимович
1968 г.р.
Мать
Медянцева Татьяна Константиновна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.2006
Отец:
Медянцев Дмитрий Вадимович
Мать:
Медянцева Татьяна Константиновна
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