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Кириллов Вячеслав Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1943

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1943

Отец: Кириллов Михаил Иванович

Мать: Кириллова (Бородина) Любовь Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова (Губарева) Валентина Павловна

Рождение ребёнка
27.02.1969

Дочь: Паршева (Кириллова) Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Кириллова (Губарева) Валентина Павловна

Рождение ребёнка
12.09.1971

Сын: Кириллов Олег Вячеславович

Мать ребёнка: Кириллова (Губарева) Валентина Павловна

Смерть
2022

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