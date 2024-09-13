Кириллов Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1943
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1969
Дочь: Паршева (Кириллова) Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Кириллова (Губарева) Валентина Павловна
Рождение ребёнка
12.09.1971
Сын: Кириллов Олег Вячеславович
Мать ребёнка: Кириллова (Губарева) Валентина Павловна
Смерть
2022