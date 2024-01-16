Зайцев Димитрий(Дмитрий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1915
Дочь: Зайцева Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Медведская Акулина Кирьяновна
Рождение ребёнка
15.12.1916
Сын: Зайцев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Медведская Акулина Кирьяновна
Рождение ребёнка
02.08.1921
Дочь: Зайцева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Медведская Акулина Кирьяновна
Рождение ребёнка
10.10.1923
Дочь: Зайцева Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Медведская Акулина Кирьяновна
Рождение ребёнка
28.11.1926
Сын: Зайцев Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Медведская Акулина Кирьяновна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Зайцев Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Медведская Акулина Кирьяновна
Смерть
Неизвестно