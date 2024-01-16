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Зайцев Димитрий(Дмитрий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1915

Дочь: Зайцева Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Медведская Акулина Кирьяновна

Рождение ребёнка
15.12.1916

Сын: Зайцев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Медведская Акулина Кирьяновна

Рождение ребёнка
02.08.1921

Дочь: Зайцева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Медведская Акулина Кирьяновна

Рождение ребёнка
10.10.1923

Дочь: Зайцева Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Медведская Акулина Кирьяновна

Рождение ребёнка
28.11.1926

Сын: Зайцев Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Медведская Акулина Кирьяновна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Зайцев Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Медведская Акулина Кирьяновна

Смерть
Неизвестно

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