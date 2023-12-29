Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Место рождения

Хильчичи, Сумська область

Дата рождения

23.12.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1867 ст.

Отец: не указан

Мать: Рубан Матрона Ивановна

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеснок (Селивоненко) Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Крещение
24.12.1867 ст.
Хильчичи, Сумська область
Бракосочетание
11.05.1886 ст.

Муж: Шупиков Тимофеев

Хильчичи, Сумська область
Бракосочетание
17.01.1888 ст.

Муж: Селивоненко Никифор Иванович

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
25.10.1888 ст.

Сын: Селивоненко Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
13.01.1890 ст.

Сын: Селивоненко Павел Никифоров

Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
03.03.1891 ст.

Сын: Селивоненко Герасим Никифорович

Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.06.1893 ст.

Сын: Селивоненко Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
03.11.1895 ст.

Дочь: (Селивоненко) Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.06.1897 ст.

Дочь: (Селивоненко) Марина Никифоровна

Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
21.05.1902 ст.

Дочь: (Селивоненко) Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.12.1903 ст.

Дочь: (Селивоненко) Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Селивоненко) Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.01.1906 ст.

Дочь: Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович

Журавка, Сумська область
Михайловская церковь, Новгород-Сiверського повета, Черниговская губерния
Место жительства
Около 1909
Откуда: с. Кривоносовка Куда: д. Орловка Из Черниговской губернии в Томскую губернию, Каинаский уезд, Юдинская волость, с. Орловка
Смерть
Неизвестно

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