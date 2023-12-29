Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна
Место рождения
Дата рождения23.12.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: Рубан Матрона Ивановна
Дочь: Чеснок (Селивоненко) Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович
Муж: Шупиков Тимофеев
Сын: Селивоненко Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович
Сын: Селивоненко Павел Никифоров
Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович
Сын: Селивоненко Герасим Никифорович
Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович
Сын: Селивоненко Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович
Дочь: (Селивоненко) Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович
Дочь: (Селивоненко) Марина Никифоровна
Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович
Дочь: (Селивоненко) Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович
Дочь: (Селивоненко) Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович
Дочь: (Селивоненко) Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович
Дочь: Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Селивоненко Никифор Иванович