Дедов Давид Климентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Дедов Климент
Мать: Аграфена Егорова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Дедов Иван Давидов
Мать ребёнка: Агафья Григорьева
Место жительства
1782
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Ирина Сысоева
Коломенский уезд, д. Тимшина
Смерть
После 1782
Коломенский уезд, д. Тимшина