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Дедов Давид Климентьев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Дедов Климент

Мать: Аграфена Егорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Дедов Иван Давидов

Мать ребёнка: Агафья Григорьева

Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Ирина Сысоева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
Смерть
После 1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
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