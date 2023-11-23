Ушаков Яков Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиПосле 1760
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушакова Евдокия Потапова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, дьячок земских дел
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723
Сын: Ушаков Федор Яковлев
Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Потапова
Рождение ребёнка
1725
Дочь: (Ушакова) Акулина Яковлева
Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Потапова
Рождение ребёнка
1731
Дочь: (Ушакова) Прасковья Яковлева
Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Потапова
Рождение ребёнка
1735
Сын: Ушаков Антон Яковлев
Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Потапова
Рождение ребёнка
11.02.1738
Дочь: (Ушакова) Федора Яковлева
Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Потапова
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Потапова
Ушаков Афанасий Яковлевич (1740 - ?) Родился в семье крестьянина села села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Якова Васильевича1 . Служил трапезником, а впоследствии — пономарем в том же селе. В ... Показать все
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Ушакова) Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Потапова
Смерть
После 1760