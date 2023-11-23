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Ушаков Яков Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

После 1760

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Евдокия Потапова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, дьячок земских дел
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723

Сын: Ушаков Федор Яковлев

Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Потапова

Рождение ребёнка
1725

Дочь: (Ушакова) Акулина Яковлева

Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Потапова

Рождение ребёнка
1731

Дочь: (Ушакова) Прасковья Яковлева

Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Потапова

Рождение ребёнка
1735

Сын: Ушаков Антон Яковлев

Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Потапова

Рождение ребёнка
11.02.1738

Дочь: (Ушакова) Федора Яковлева

Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Потапова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Ушаков Афанасий Яковлев

Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Потапова

Ушаков Афанасий Яковлевич (1740 - ?) Родился в семье крестьянина села села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Якова Васильевича1 . Служил трапезником, а впоследствии — пономарем в том же селе. В ... Показать все
Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Ушакова) Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Потапова

Смерть
После 1760

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