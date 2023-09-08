Чегасова Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегасова Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1975

Отец: Чегасов Иван Николаевич

Мать: Чегасова Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
06.10.1998

Дочь: Семенова Вера Максимовна

Отец ребёнка: Семенов Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
11.07.2001

Дочь: Семенова Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Семенов Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
11.07.2001

Дочь: Семенова Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.08.2003

Дочь: Семенова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Семенов Максим Сергеевич

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