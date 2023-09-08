Чегасова Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1975
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1975
Рождение ребёнка
06.10.1998
Дочь: Семенова Вера Максимовна
Отец ребёнка: Семенов Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
11.07.2001
Дочь: Семенова Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Семенов Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
11.07.2001
Дочь: Семенова Елизавета Максимовна
Рождение ребёнка
15.08.2003
Дочь: Семенова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Семенов Максим Сергеевич