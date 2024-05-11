Мармуз Евгения Зиновьевна 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мармуз Евгения Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Цуба Зиновий Андреевич

Мать: Цуба Анна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пикула Зоя Савицкая

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мармуз Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пикула Мария Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2022

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