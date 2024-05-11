Мармуз Евгения Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2022
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Цуба Зиновий Андреевич
Мать: Цуба Анна Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикула Зоя Савицкая
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мармуз Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикула Мария Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2022