Шипулин Петр Степанович
Место рождениясело Кутуш Омарская Волость Мамадышский уезд Казанская губерния
Дата рождения29.12.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
29.12.1910
Отец: Шипулин Степан
Мать: Шипулина Пелагея
село Кутуш Омарская Волость Мамадышский уезд Казанская губерния
Бракосочетание
24.11.1930
село Кутуш Омарская волость Мамадышский кантон ТАССР
Запись акта о заключении брака №9 от 24.11.1930 г., которую составил Кутушский Сельсовет Омарской волости Мамадышского кантона АТССР
Рождение ребёнка
30.10.1931
Дочь: Перевозчикова Зоя Петровна
Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Федоровна
село Кутуш Омарская волость Мамадышский кантон АТССР
Смерть
Неизвестно