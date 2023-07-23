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Шипулин Петр Степанович

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Место рождения

село Кутуш Омарская Волость Мамадышский уезд Казанская губерния

Дата рождения

29.12.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1910

Отец: Шипулин Степан

Мать: Шипулина Пелагея

село Кутуш Омарская Волость Мамадышский уезд Казанская губерния
Бракосочетание
24.11.1930

Жена: Щербакова Татьяна Федоровна

село Кутуш Омарская волость Мамадышский кантон ТАССР
Запись акта о заключении брака №9 от 24.11.1930 г., которую составил Кутушский Сельсовет Омарской волости Мамадышского кантона АТССР
Рождение ребёнка
30.10.1931

Дочь: Перевозчикова Зоя Петровна

Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Федоровна

село Кутуш Омарская волость Мамадышский кантон АТССР
Смерть
Неизвестно
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