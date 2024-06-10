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Кондратьев Николай Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.05.1909

Дата смерти

04.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1909

Отец: Кондратьев Александр

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева (Конюкова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева (Конюкова) Мария

Смерть
04.10.1983
Волчанск, Волчанский, Свердловская область

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