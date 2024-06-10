Кондратьев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения22.05.1909
Дата смерти04.10.1983
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1909
Отец: Кондратьев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева (Конюкова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1983
Волчанск, Волчанский, Свердловская область