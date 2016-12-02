Бойкова (Воронцова) Валентина Ильинична
Место рождения
Дата рождения16.01.1947
Дата смерти02.12.2016
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1947
Рождение ребёнка
05.06.1974
Сын: Бойков Алексей Викторович
Отец ребёнка: Бойков Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
06.04.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойков Виктор Николаевич
Смерть
02.12.2016