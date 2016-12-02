Бойкова (Воронцова) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойкова (Воронцова) Валентина Ильинична

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Место рождения

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.01.1947

Дата смерти

02.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1947

Отец: Воронцов Илья Владимирович

Мать: Воронцова Анна Федоровна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.06.1974

Сын: Бойков Алексей Викторович

Отец ребёнка: Бойков Виктор Николаевич

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойков Виктор Николаевич

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
02.12.2016
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