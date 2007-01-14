Фефилатьева (Барцева) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефилатьева (Барцева) Елена Васильевна

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Место рождения

Елань, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

15.02.1910

Дата смерти

14.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Елань, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.06.1947

Дочь: Хохлова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Фефилатьев Николай Васильевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.08.1950

Сын: Фефилатьев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Фефилатьев Николай Васильевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.11.1952

Сын: Фефилатьев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Фефилатьев Николай Васильевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.04.?

Дочь: Василенко Нина Николаевна

Отец ребёнка: Фефилатьев Николай Васильевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фефилатьев Николай Васильевич

Смерть
14.01.2007
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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