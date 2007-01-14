Фефилатьева (Барцева) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1910
Дата смерти14.01.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1947
Дочь: Хохлова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Фефилатьев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1950
Сын: Фефилатьев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Фефилатьев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1952
Сын: Фефилатьев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Фефилатьев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
12.04.?
Дочь: Василенко Нина Николаевна
Отец ребёнка: Фефилатьев Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.2007