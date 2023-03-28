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Костенко Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1965

Отец: Костенко Александр Давидович

Мать: Костенко Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
11.02.1987

Сын: Костенко Алексей Александрович

Мать ребёнка: Костенко Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
04.01.1992

Сын: Костенко Станислав Александрович

Мать ребёнка: Костенко Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
31.08.1997

Сын: Костенко Давид Александрович

Мать ребёнка: Костенко Ольга Владимировна

Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
03.12.2000

Сын: Костенко-Заленский Константин Александрович

Мать ребёнка: Костенко Ольга Владимировна

Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костенко Лариса Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костенко Ирина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костенко Ольга Владимировна

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