Костенко Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1965
Рождение ребёнка
11.02.1987
Сын: Костенко Алексей Александрович
Мать ребёнка: Костенко Ирина Валерьевна
Рождение ребёнка
04.01.1992
Сын: Костенко Станислав Александрович
Мать ребёнка: Костенко Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
31.08.1997
Сын: Костенко Давид Александрович
Мать ребёнка: Костенко Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
03.12.2000
Сын: Костенко-Заленский Константин Александрович
Мать ребёнка: Костенко Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно