Щелчкова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелчкова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1926

Сын: Щелчков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Щелчков Михаил

д. Крюково, Уржумский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Градобоева Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Щелчков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щелчков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелчков Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Щелчков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелчков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Щелчков Михаил

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