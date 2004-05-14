Щелчкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1926
Сын: Щелчков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Щелчков Михаил
д. Крюково, Уржумский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Градобоева Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Щелчков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щелчков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелчков Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Щелчков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелчков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Щелчков Михаил