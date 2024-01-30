Кравчук (Пашко) Серёжа Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравчук (Пашко) Серёжа Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Пашко Герасим Степанович

Мать: Пашко Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравчук Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравчук Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравчук Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравчук Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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