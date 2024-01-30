Кравчук (Пашко) Серёжа Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Пашко Герасим Степанович
Мать: Пашко Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно