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Параскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фуфаев Семен Яковлев

Рождение ребёнка
16.05.1909

Дочь: Фуфаева Елена Яковлева

Отец ребёнка: Фуфаев Семен Яковлев

Рождение ребёнка
02.05.1912

Дочь: Фуфаева Пелагея Семенова

Отец ребёнка: Фуфаев Семен Яковлев

Рождение ребёнка
1918

Сын: Фуфаев Григорий Семенов

Отец ребёнка: Фуфаев Семен Яковлев

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Сын: Фуфаев Михаил Семенов

Отец ребёнка: Фуфаев Семен Яковлев

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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