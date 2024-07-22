Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фуфаев Семен Яковлев
Рождение ребёнка
16.05.1909
Дочь: Фуфаева Елена Яковлева
Отец ребёнка: Фуфаев Семен Яковлев
Рождение ребёнка
02.05.1912
Дочь: Фуфаева Пелагея Семенова
Отец ребёнка: Фуфаев Семен Яковлев
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Фуфаев Семен Яковлев
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Фуфаев Семен Яковлев
Смерть
Неизвестно