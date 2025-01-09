Полева (Мазаева) Елена Ивановна Около 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Полева (Мазаева) Елена Ивановна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1839, Бурнак, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Супруги
Полев Петр Прокопьевич20.12.1839 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурнак, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
19.01.1858 ст.

Муж: Полев Петр Прокопьевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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