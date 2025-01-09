Полева (Мазаева) Елена Ивановна
женский, родилась Около 1839, Бурнак, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
Супруги
Полев Петр Прокопьевич20.12.1839 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бурнак, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
19.01.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858