Нарницкая (Лейдумник) Зузанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарницкая (Лейдумник) Зузанна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Лейдумник Франц

Мать: Лейдумник Мася

Бракосочетание
17.05.1900

Муж: Нарницкий Осип Устинович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
06.02.1902

Дочь: Елена Осиповна

Отец ребёнка: Нарницкий Осип Устинович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
24.12.1905

Сын: Нарницкий Устин

Отец ребёнка: Нарницкий Осип Устинович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
15.01.1910

Дочь: Марьянна

Отец ребёнка: Нарницкий Осип Устинович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно
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