Нарницкая (Лейдумник) Зузанна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Лейдумник Франц
Мать: Лейдумник Мася
Бракосочетание
17.05.1900
Рождение ребёнка
06.02.1902
Дочь: Елена Осиповна
Отец ребёнка: Нарницкий Осип Устинович
Рождение ребёнка
24.12.1905
Сын: Нарницкий Устин
Отец ребёнка: Нарницкий Осип Устинович
Рождение ребёнка
15.01.1910
Дочь: Марьянна
Отец ребёнка: Нарницкий Осип Устинович
Смерть
Неизвестно