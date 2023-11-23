Здоровцев Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Здоровцев Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Здоровцев Николай Григорьевич (ок. 1790 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Обучался до низшего отделения семинарии. В 1806 году определен причетником. В 1810 году рукоположен во священн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Александра Николаева

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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