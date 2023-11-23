Здоровцев Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Здоровцев Николай Григорьевич (ок. 1790 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Обучался до низшего отделения семинарии. В 1806 году определен причетником. В 1810 году рукоположен во священн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно