Комарова (Бобкова) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Бобкова) Елена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Валерий Валерьевич

Рождение ребёнка
21.12.1992

Дочь: Воронцова (Комарова) Олеся Валерьевна

Отец ребёнка: Комаров Валерий Валерьевич

Рождение ребёнка
09.04.2003

Сын: Комаров Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Комаров Валерий Валерьевич

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