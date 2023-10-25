Комарова (Бобкова) Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1992
Дочь: Воронцова (Комарова) Олеся Валерьевна
Отец ребёнка: Комаров Валерий Валерьевич
Рождение ребёнка
09.04.2003
Сын: Комаров Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Комаров Валерий Валерьевич