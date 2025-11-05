Пермяков Владимир
мужской, родился Неизвестно
ОтецПермяков ВикторНеизвестно г.р.
МатьПермякова (Белобородова) АннаНеизвестно г.р.
Супруги
Пермякова (Плаксина) МарияНеизвестно г.р.
Дети
Пермяков Сергей18.07.1979 г.р.
(Пермякова) ЕленаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пермяков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пермякова) Елена
Мать ребёнка: Пермякова (Плаксина) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1979
Сын: Пермяков Сергей
Мать ребёнка: Пермякова (Плаксина) Мария