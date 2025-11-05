Пермяков Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пермяков Владимир

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Пермяков ВикторНеизвестно г.р.
Мать
Пермякова (Белобородова) АннаНеизвестно г.р.
Супруги
Пермякова (Плаксина) МарияНеизвестно г.р.
Дети
Пермяков Сергей18.07.1979 г.р.
(Пермякова) ЕленаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пермяков Виктор

Мать: Пермякова (Белобородова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пермякова) Елена

Мать ребёнка: Пермякова (Плаксина) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова (Плаксина) Мария

Рождение ребёнка
18.07.1979

Сын: Пермяков Сергей

Мать ребёнка: Пермякова (Плаксина) Мария

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