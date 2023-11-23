Мавра Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти22.11.1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Александров
Отец ребёнка: Александр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Петров
Рождение ребёнка
1756
Сын: Михаил Александров
Отец ребёнка: Александр Петров
Михаил Александрович (1756 — ?) Родился в семье священника села Резанина Ярославского уезда Александра Петровича. Служил пономарем, дьячком в том же селе. В 1801 году рукоположен во священника к церкв... Показать все
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Феодора Александрова
Отец ребёнка: Александр Петров
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Агриппина Александрова
Отец ребёнка: Александр Петров
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анастасия Александрова
Отец ребёнка: Александр Петров
Смерть
22.11.1787