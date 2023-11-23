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Мавра Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

22.11.1787

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Александров

Отец ребёнка: Александр Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Петров

Рождение ребёнка
1756

Сын: Михаил Александров

Отец ребёнка: Александр Петров

Михаил Александрович (1756 — ?) Родился в семье священника села Резанина Ярославского уезда Александра Петровича. Служил пономарем, дьячком в том же селе. В 1801 году рукоположен во священника к церкв... Показать все
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Феодора Александрова

Отец ребёнка: Александр Петров

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Агриппина Александрова

Отец ребёнка: Александр Петров

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анастасия Александрова

Отец ребёнка: Александр Петров

Смерть
22.11.1787

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