Зянкина Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗянкина Мария Григорьевна

Зянкина Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1892 ст.

Дочь: Богданова (Зянкина) Агафья Евсеевна

Отец ребёнка: Зянкин Евсевий Филиппович

Верхнее Мочагино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.