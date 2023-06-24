Николаенко александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

дн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаенко алексей александрович

Мать ребёнка: Николаенко людмила ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1986

Сын: Николаенко игорь александрович

Мать ребёнка: Николаенко людмила ивановна

Смерть
Неизвестно

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