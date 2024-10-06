Чекалина (Тарасенкова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалина (Тарасенкова) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Тарасенков Фёдор Гавриилович

Мать: Тарасенкова Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекалина Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1912

Сын: Чекалин Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.10.1912

Дочь: Ляхова Александра Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.07.1914

Дочь: Чекалина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Чекалина Зоя Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1978

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