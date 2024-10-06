Чекалина (Тарасенкова) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекалина Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.10.1912
Дочь: Ляхова Александра Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.07.1914
Дочь: Чекалина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Чекалина Зоя Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1978