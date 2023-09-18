Яковлев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.2009

Сын: Яковлев Артём Григорьевич

Мать ребёнка: Яковлева Оксана Геннадьевна

Рождение ребёнка
26.09.2012

Сын: Яковлев Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: Яковлева Оксана Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева .

Мать ребёнка: Яковлева Оксана Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Оксана Геннадьевна

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