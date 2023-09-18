Яковлев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.2009
Сын: Яковлев Артём Григорьевич
Мать ребёнка: Яковлева Оксана Геннадьевна
Рождение ребёнка
26.09.2012
Сын: Яковлев Кирилл Григорьевич
Мать ребёнка: Яковлева Оксана Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева .
Мать ребёнка: Яковлева Оксана Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно