Горынцева Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Горынцева) Ефросинья
Отец ребёнка: Горынцев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Горынцева) Параскева
Отец ребёнка: Горынцев Михаил Ефимович
Смерть
Неизвестно