Горынцева Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горынцева Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горынцев Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Горынцева) Ефросинья

Отец ребёнка: Горынцев Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Горынцева) Параскева

Отец ребёнка: Горынцев Михаил Ефимович

Смерть
Неизвестно

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