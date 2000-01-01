Чередов Федосей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1828
Отец: Чередов Никита Яковлев
Мать: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Арина Федосеевна
Мать ребёнка: Чередова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.
Сын: Чередов Прокопий Федосеевич
Мать ребёнка: Чередова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Василиса Федосеевна
Мать ребёнка: Чередова Фёкла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Фёкла Ивановна
Смерть
Неизвестно