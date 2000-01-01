Чередов Федосей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Федосей Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Чередов Никита Яковлев

Мать: Чередова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Арина Федосеевна

Мать ребёнка: Чередова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.

Сын: Чередов Прокопий Федосеевич

Мать ребёнка: Чередова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Василиса Федосеевна

Мать ребёнка: Чередова Фёкла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Фёкла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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