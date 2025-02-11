(Шмелёва) Анисья Михайловна 22.12.1839 — найти родственников по фамилии на Familio

(Шмелёва) Анисья Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 22.12.1839, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Шмелёв Михаил Тимофеевич1819 г.р.
Мать
Шмелёва (Горматова) Авдотья Ивановна1814 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1839

Отец: Шмелёв Михаил Тимофеевич

Мать: Шмелёва (Горматова) Авдотья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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