(Шмелёва) Анисья Михайловна
женский, родилась 22.12.1839, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецШмелёв Михаил Тимофеевич1819 г.р.
МатьШмелёва (Горматова) Авдотья Ивановна1814 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1839
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область