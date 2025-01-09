Белолипецкая Ефросинья Ефимовна
женский, родилась Около 1811
умерла После 1840
Супруги
Белолипецкий Алексей ЛеоновичОколо 1812 г.р.
Дети
(Белолипецкая) Агафия Алексеевна10.02.1829 ст. г.р.
Белолипецкая (Белолипецкая) Марина Алексеевна14.07.1831 ст. г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1826 ст.
Рождение ребёнка
10.02.1829 ст.
Дочь: (Белолипецкая) Агафия Алексеевна
Отец ребёнка: Белолипецкий Алексей Леонович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Белолипецкая) Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Белолипецкий Алексей Леонович
Рождение ребёнка
14.07.1831 ст.
Дочь: Белолипецкая (Белолипецкая) Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Белолипецкий Алексей Леонович
Рождение ребёнка
29.04.1834 ст.
Дочь: (Белолипецкая) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Белолипецкий Алексей Леонович
Рождение ребёнка
15.07.1836 ст.
Сын: Белолипецкий Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Белолипецкий Алексей Леонович
Рождение ребёнка
14.06.1840 ст.
Сын: Белолипецкий Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Белолипецкий Алексей Леонович
Смерть
После 1840