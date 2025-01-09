Белолипецкая Ефросинья Ефимовна Около 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Белолипецкая Ефросинья Ефимовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1811

умерла После 1840

Супруги
Белолипецкий Алексей ЛеоновичОколо 1812 г.р.
Дети
(Белолипецкая) Агафия Алексеевна10.02.1829 ст. г.р.
Белолипецкая (Белолипецкая) Марина Алексеевна14.07.1831 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
08.11.1826 ст.

Муж: Белолипецкий Алексей Леонович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
10.02.1829 ст.

Дочь: (Белолипецкая) Агафия Алексеевна

Отец ребёнка: Белолипецкий Алексей Леонович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Белолипецкая) Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Белолипецкий Алексей Леонович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
14.07.1831 ст.

Дочь: Белолипецкая (Белолипецкая) Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Белолипецкий Алексей Леонович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
29.04.1834 ст.

Дочь: (Белолипецкая) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Белолипецкий Алексей Леонович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
15.07.1836 ст.

Сын: Белолипецкий Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Белолипецкий Алексей Леонович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
14.06.1840 ст.

Сын: Белолипецкий Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Белолипецкий Алексей Леонович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1840

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