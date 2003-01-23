Чащин Дмитрий
Место рождениягород Ленинград
Дата рождения1940
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Чащин Иван
Мать: Чащина Ираида
город Ленинград
Рождение ребёнка
24.?.1967
Дочь: Кандакова Галина
Мать ребёнка: Чащина Вера
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чащин Владимир
Мать ребёнка: Чащина Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чащина Вера
Смерть
2005
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас