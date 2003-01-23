Чащин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧащин Дмитрий

Чащин Дмитрий

avatar

Место рождения

город Ленинград

Дата рождения

1940

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Чащин Иван

Мать: Чащина Ираида

город Ленинград
Рождение ребёнка
24.?.1967

Дочь: Кандакова Галина

Мать ребёнка: Чащина Вера

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чащин Владимир

Мать ребёнка: Чащина Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чащина Вера

Смерть
2005
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close