Пугин Кирилл Назарович
Место рождения
Дата рождения18.03.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1806
Отец: Пугин Назар Тарасович
Рождение ребёнка
14.08.1843
Дочь: Пугина Васса Кирилловна
Мать ребёнка: Пугина Марфа Ананьевна
Рождение ребёнка
10.09.1857
Дочь: Пугина Софья Кирилловна
Мать ребёнка: Пугина Евдокия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пугина Марфа Ананьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно