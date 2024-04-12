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Пугин Кирилл Назарович

Место рождения

Катаево, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

18.03.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1806

Отец: Пугин Назар Тарасович

Мать: не указана

Катаево, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1843

Дочь: Пугина Васса Кирилловна

Мать ребёнка: Пугина Марфа Ананьевна

Рождение ребёнка
10.09.1857

Дочь: Пугина Софья Кирилловна

Мать ребёнка: Пугина Евдокия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугина Марфа Ананьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугин Стефан Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугина Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугин Пимен Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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