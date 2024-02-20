Шашенков Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Шашенков Михаил Никонорович
Мать: Шашенкова Марфа Марфа
Рождение ребёнка
04.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
г Макеевка