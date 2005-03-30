Пазий Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПазий Александр Анатольевич

Пазий Александр Анатольевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.10.1989

Жена: Пасикова Валентина Михайловна

Западный Казахстан. Уральская обл., Теректинский район, совхоз Чаганский
Рождение ребёнка
23.06.1990

Дочь: Пасикова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Пасикова Валентина Михайловна

Западный Казахстан, Уральская обл., Теректинский район, совхоз Чаганский
Рождение ребёнка
30.03.2005

Дочь: Пасикова Анжела Александровна

Мать ребёнка: Пасикова Валентина Михайловна

посёлок Юбилейный
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close