Пазий Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1989
Западный Казахстан. Уральская обл., Теректинский район, совхоз Чаганский
Рождение ребёнка
23.06.1990
Дочь: Пасикова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Пасикова Валентина Михайловна
Западный Казахстан, Уральская обл., Теректинский район, совхоз Чаганский
Рождение ребёнка
30.03.2005
Дочь: Пасикова Анжела Александровна
Мать ребёнка: Пасикова Валентина Михайловна
посёлок Юбилейный