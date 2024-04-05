Górska (Śmiarowska/Siedmioracka) Marianna Siedmioracka/
Место рожденияNiećkowo par. Wąsosz
Дата рождения1807
Дата смерти12.04.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Niećkowo par. Wąsosz
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Niedżwiedzka (Górska) Franciszka
Отец ребёнка: Górski Ambroży
Danowo par. Wąsosz
Бракосочетание
1832
Муж: Górski Ambroży
Wąsosz akt 21/1832
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Modzelewska (Górska) Marianna
Отец ребёнка: Górski Ambroży
Danówko/Wąsosz
Смерть
12.04.1859
Danowo par. Wąsosz