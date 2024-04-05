Górska (Śmiarowska/Siedmioracka) Marianna Siedmioracka/ 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Górska (Śmiarowska/Siedmioracka) Marianna Siedmioracka/

Место рождения

Niećkowo par. Wąsosz

Дата рождения

1807

Дата смерти

12.04.1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Niećkowo par. Wąsosz
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Niedżwiedzka (Górska) Franciszka

Отец ребёнка: Górski Ambroży

Danowo par. Wąsosz
Бракосочетание
1832

Муж: Górski Ambroży

Wąsosz akt 21/1832
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Modzelewska (Górska) Marianna

Отец ребёнка: Górski Ambroży

Danówko/Wąsosz
Смерть
12.04.1859
Danowo par. Wąsosz

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