Михалёва Штрак Екатерина Бласьюстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалёва Штрак Екатерина Бласьюстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

192 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штрак Павел Иоганович

Мать: Кизнер Люция Матыясовна

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