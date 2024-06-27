Мельникова Соломонида Родионовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельникова Соломонида Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мельников Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Кононово, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Мельников Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Кононово, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.03.1929

Дочь: Соколова (Мельникова) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Рождение ребёнка
Вычислено 1930

Сын: Мельников Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Мельников Григорий

Смерть
Неизвестно

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