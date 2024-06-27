Мельникова Соломонида Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мельников Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Мельников Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
29.03.1929
Дочь: Соколова (Мельникова) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Рождение ребёнка
Вычислено 1930
Сын: Мельников Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Мельников Григорий
Смерть
Неизвестно