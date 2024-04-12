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Мякишков Гаврила Иванов

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

Около 1697 ст.

Дата смерти

20.01.1744 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697 ст.

Отец: Мякишков Иван Михайлов

Мать: Мякишкова Анна Федорова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.

Сын: Мякишков Степан Иванов

Мать ребёнка: Мякишкова Матрона Гаврилова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.

Дочь: Мякишкова Матрона Иванова

Мать ребёнка: Мякишкова Матрона Гаврилова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякишкова Матрона Гаврилова

Смерть
20.01.1744 ст.
Торжок, город Торжок, Тверская область
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