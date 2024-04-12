Мякишков Гаврила Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1697 ст.
Дата смерти20.01.1744 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697 ст.
Отец: Мякишков Иван Михайлов
Мать: Мякишкова Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.
Мать ребёнка: Мякишкова Матрона Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.
Дочь: Мякишкова Матрона Иванова
Мать ребёнка: Мякишкова Матрона Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1744 ст.