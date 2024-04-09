Петрова (Егорова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Василий
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
08.02.1933
Рождение ребёнка
13.02.1935
Рождение ребёнка
09.01.1937
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
25.02.1946
Смерть
1985