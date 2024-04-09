Петрова (Егорова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Егорова) Евдокия

Петрова (Егорова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Василий

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Василий

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Василий

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Василий

Рождение ребёнка
08.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Василий

Рождение ребёнка
13.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Василий

Рождение ребёнка
09.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Василий

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Василий

Рождение ребёнка
25.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Василий

Смерть
1985

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