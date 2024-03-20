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Семенов Сергей Викторович

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Место рождения

Большие Клыки, Воскресенская волость, Казанский уезд

Дата рождения

05.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1971

Отец: Семенов Виктор Михайлович

Мать: Семенова Александра Дмитриевна

Большие Клыки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
04.08.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Казань
Рождение ребёнка
17.05.1990

Дочь: Федотова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Большие Клыки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1999

Сын: Семенов Никита Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Большие Клыки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Большие Клыки, Воскресенская волость, Казанский уезд
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