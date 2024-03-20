Семенов Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения05.03.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1971
Бракосочетание
04.08.1989
Жена: скрыто настройками приватности
Казань
Рождение ребёнка
17.05.1990
Дочь: Федотова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1999
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно