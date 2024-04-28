Иванова Оксана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1982
Рождение ребёнка
13.01.2007
Дочь: Мельниченко Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Мордвинов Алексей Олегович
Рождение ребёнка
29.01.2014
Отец ребёнка: Иванов Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
01.03.2018
Дочь: Иванова Виктория Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно