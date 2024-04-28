Иванова Оксана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Оксана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1982

Отец: Мельниченко Иван Николаевич

Мать: Мельниченко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
13.01.2007

Дочь: Мельниченко Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Мордвинов Алексей Олегович

Рождение ребёнка
29.01.2014

Сын: Иванов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
01.03.2018

Дочь: Иванова Виктория Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Андрей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Алексей Олегович

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