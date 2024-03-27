Гуревич Зелик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич Зелик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуревич Яков (Янкель) Рафаилович

Мать: Гуревич Цвирка

Рождение ребёнка
1863

Сын: Гуревич Вениамин Зеликович

Мать ребёнка: Гуревич Голда

г.Чита
Рождение ребёнка
1865

Сын: Гуревич Борис Зеликович

Мать ребёнка: Гуревич Голда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Miriam

Мать ребёнка: Гуревич Голда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуревич Берл

Мать ребёнка: Гуревич Голда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилкин Вера

Мать ребёнка: Гуревич Голда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиротин Сарра

Мать ребёнка: Гуревич Голда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиротин Малка

Мать ребёнка: Гуревич Голда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуревич Миней

Мать ребёнка: Гуревич Голда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуревич Яков

Мать ребёнка: Гуревич Голда

Смерть
Неизвестно
Иркутск, Иерусалимское кладбище
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