Гуревич Зелик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуревич Яков (Янкель) Рафаилович
Мать: Гуревич Цвирка
Рождение ребёнка
1863
Сын: Гуревич Вениамин Зеликович
Мать ребёнка: Гуревич Голда
г.Чита
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Гуревич Голда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Miriam
Мать ребёнка: Гуревич Голда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуревич Берл
Мать ребёнка: Гуревич Голда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилкин Вера
Мать ребёнка: Гуревич Голда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиротин Сарра
Мать ребёнка: Гуревич Голда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиротин Малка
Мать ребёнка: Гуревич Голда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуревич Миней
Мать ребёнка: Гуревич Голда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуревич Яков
Мать ребёнка: Гуревич Голда
Смерть
Неизвестно
Иркутск, Иерусалимское кладбище