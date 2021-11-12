Ламажапов Петр Нимаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1947
Дата смерти12.11.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1971
Дочь: Шегнагаева (Ламажапова) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Янгутова Евдокия Евграфовна
Рождение ребёнка
29.09.1972
Дочь: Ламажапова Галина Петровна
Мать ребёнка: Янгутова Евдокия Евграфовна
Рождение ребёнка
30.07.1980
Сын: Ламажапов Евграф Петрович
Мать ребёнка: Янгутова Евдокия Евграфовна
Рождение ребёнка
26.08.1985
Дочь: Ламажапова Янина Петровна
Мать ребёнка: Янгутова Евдокия Евграфовна
Смерть
12.11.2021