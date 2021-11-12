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Ламажапов Петр Нимаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1947

Дата смерти

12.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янгутова Евдокия Евграфовна

Рождение ребёнка
11.11.1971

Дочь: Шегнагаева (Ламажапова) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Янгутова Евдокия Евграфовна

Рождение ребёнка
29.09.1972

Дочь: Ламажапова Галина Петровна

Мать ребёнка: Янгутова Евдокия Евграфовна

Рождение ребёнка
30.07.1980

Сын: Ламажапов Евграф Петрович

Мать ребёнка: Янгутова Евдокия Евграфовна

Рождение ребёнка
26.08.1985

Дочь: Ламажапова Янина Петровна

Мать ребёнка: Янгутова Евдокия Евграфовна

Смерть
12.11.2021

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